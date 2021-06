Le croisic Salle Jeanne d'Arc Le croisic, Loire-Atlantique Conférence L’âge de piastre, par Michel Piriou Salle Jeanne d’Arc Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

« L’âge de piastre » ou « Le périple d’un vaisseau de la Compagnie des Indes » par Michel Piriou Le Blavet, vaisseau de la Compagnie des Indes chargé de pièces d’argent, s’élance sur les océans pour aller faire du négoce en Chine. Pour l’heure, le lieutenant Delabutte prête l’oreille aux vibrations des haubans dans la brise qui vient de l’horizon. Chaque membre de l’équipage sait qu’il part pour trois ans d’une aventure possiblement fatale. Qu’ils soient officiers, matelots ou mousses, l’attrait des fruits dorés de l’Orient coule dans les veines. Personne n’imagine le sort qui l’attend car le mal germe, il se dresse, il rampe des poulaines jusqu’à la dunette. L’auteur : La mer est le pays d’inspiration de Michel PIRIOU, par elle, il va à la rencontre du Monde. Avec ses romans, il parcourt les océans à bord de navires d’exception. Après une carrière de 40 ans en tant qu’enseignant, il se consacre désormais au roman historique maritime. Depuis juillet 2019, il fait partie d’une maison d’édition parisienne qui consacre ses publications au lien entre la France et la Chine. La route de la soie Éditions réunit des écrivains, des philosophes et des sociologues de ces deux pays. Le dernier roman de Michel PIRIOU parle de ces hommes d’exception de la compagnie des Indes qui cherchaient à renforcer l’alternative de la route de la soie par la mer. Conférence organisée par la Société des Amis du Croisic

