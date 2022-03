Conférence “L’abeille, un insecte intelligent ?” Naucelle Naucelle NaucelleNaucelle Catégories d’évènement: Aveyron

Naucelle

Conférence “L’abeille, un insecte intelligent ?” Naucelle Naucelle, 25 mars 2022, NaucelleNaucelle. Conférence “L’abeille, un insecte intelligent ?” Place de l’Hôtel de ville Naucelle Naucelle

2022-03-25 – 2022-03-25

Naucelle Aveyron Place de l’Hôtel de ville Aveyron Naucelle EUR Repas sur réservation. Aurore Avargues Weber du CNRS de Toulouse vous dévoilera tout sur le monde des abeilles ! Repas sur réservation. Amicale laïque

Place de l’Hôtel de ville Naucelle Naucelle

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Naucelle Autres Lieu Naucelle Naucelle Adresse Place de l'Hôtel de ville Ville NaucelleNaucelle lieuville Place de l'Hôtel de ville Naucelle Naucelle Departement Aveyron

Naucelle Naucelle NaucelleNaucelle Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naucellenaucelle/

Conférence “L’abeille, un insecte intelligent ?” Naucelle Naucelle 2022-03-25 was last modified: by Conférence “L’abeille, un insecte intelligent ?” Naucelle Naucelle Naucelle Naucelle 25 mars 2022 Aveyron Naucelle

NaucelleNaucelle Aveyron