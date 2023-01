CONFÉRENCE : « L’ABBÉ LEMAÎTRE ENTRE FIAT LUX ET BIG BANG » Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Conférence organisée par l’Université de la culture permanente, animée par Michel Barbe, Professeur honoraire de physique et membre de la société d’astronomie DENEB. Salle François Cholé. Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

