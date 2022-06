CONFÉRENCE : « L’ABBAYE DE SAINT-BENOIT-EN-WOËVRE » Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: 55210

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Dans le cadre de La Route des Abbayes, organisé par le Département de la Meuse. 16h00 Présentation de l’Abbaye et conférence

Par Georges Duménil sur l’histoire puis visionnage du film de restitution en 3D. Commentaires et questions avec Jacques Pierre.

Lieu : Eglise de Saint-Benoît-en-Woëvre 17h15 Lecture et dédicaces

Par Alain Fisnot et Maurice Chateaux : La conjuration de l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre. Gratuit, sans réservation.

Pour plus d’informations, contactez le Service Conservation et valorisation du Patrimoine au 03 29 90 70 50. +33 3 29 90 70 50 http://meuse.fr/ Route de Verdun Eglise à Saint-Benoît-en-Woëvre Vigneulles-lès-Hattonchâtel

