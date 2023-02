Conférence : La vision géostratégique de Duplessis-Mornay Centre Jean Rivierre Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Prailles-La Couarde Conférence : La vision géostratégique de Duplessis-Mornay Dimanche 5 mars à 14h30 au Centre Jean Rivierre à La Couarde Par M Didier Poton, Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de La Rochelle En 1584 Philippe Duplessis-Mornay, le « principal ministre » d’Henri de Navarre adresse au roi Henri III un mémoire présentant ce qui pourrait être une politique de la France contre l’Espagne commune aux deux Henri. Ce texte témoigne surtout de la très grande connaissance de Duplessis-Mornay en matière géostratégique à l’échelle non seulement de l’Europe mais à celle du monde habité que les Européens découvrent progressivement au gré de leurs navigations, de leurs comptoirs et de leurs premiers établissements coloniaux. Participation libre

