Conférence « La visibilité des femmes dans les sociétés antiques à travers l’archéologie »

Par Sandra Péré-Noguès, maîtresse de conférences en Histoire ancienne (laboratoire TRACES UMR 5608 Université Toulouse 2 Jean Jaurès). La présence des femmes a longtemps été ignorée ou minorée dans les études archéologiques car en s’attachant aux données fournies par les textes, les archéologues pensaient que les femmes restaient reléguées à une certaine invisibilité dans la vie des sociétés antiques. À partir de quelques exemples, il s’agira de revenir sur cette question pour démontrer qu’elles ont occupé aussi bien l’espace privé que public, au même titre que les hommes.

