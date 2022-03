Conférence : la villégiature en vallée du Loir : l’attrait du paysage, l’atout du chemin de fer salle des fêtes Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Conférence : la villégiature en vallée du Loir : l'attrait du paysage, l'atout du chemin de fer

le dimanche 13 mars à 17:00

Dans la Sarthe, en vallée du Loir, sur près de 100 kilomètres, une centaine de maisons de type villégiature ont été édifiées à partir de la fin du XIXe siècle, principalement en bord de rivière, en périphérie des villages et des petites villes. Conférence : la villégiature en vallée du Loir : l'attrait du paysage, l'atout du chemin de fer, par Stéphanie Barioz Aquilon, chargée de mission Inventaire du patrimoine

