Caux Hérault A 18h, à la Médiathèque François Rabelais de Caux. Conférence par Alain Tomas sur la Voie Domitienne.

Verre de l'amitié à la l'issue de la conférence.

Conférence par Alain Tomas sur la voie Domitienne.

