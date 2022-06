Conférence « La vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la guerre de Cent-Ans » Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Conférence « La vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la guerre de Cent-Ans » Saint-Satur, 13 juillet 2022

Cher Saint-Satur Celle-ci sera précédée par la diffusion du documentaire de Laurent Sorcelle ‘En terre écossaise de France »

Conférence « La vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la guerre de Cent-Ans » par Patrick Gilles, président de l'association de l'Auld Alliance.

Celle-ci sera précédée par la diffusion du documentaire de Laurent Sorcelle 'En terre écossaise de France »

Puis, suivie de la dédicace des livres « Quand le chardon d'Ecosse sauva les Lys de France » et « Jeanne des Lys et des Chardons ».

Puis, suivie de la dédicace des livres « Quand le chardon d’Ecosse sauva les Lys de France » et « Jeanne des Lys et des Chardons ». ©auldalliance

