Conférence “La vie sexuelle palpitante des arbres” Belleville-sur-Loire, 20 mars 2022, Belleville-sur-Loire.

Conférence “La vie sexuelle palpitante des arbres” Belleville-sur-Loire

2022-03-20 – 2022-03-20

Belleville-sur-Loire Cher

Si la reproduction des “grands immobiles” vous branche, venez apprendre et échanger autour de ce thème surprenant qui n’aura plus de secrets pour vous! Stratégies, adaptations et évolution au menu pour une causerie divertissante à partager!

Conférence sur les techniques de reproduction des arbres

contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 https://www.maisondeloire18.fr/

