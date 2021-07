Lisieux A définir Calvados, Lisieux Conférence – La vie musicale d’Igor Stravinsky à Paris A définir Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Conférence – La vie musicale d’Igor Stravinsky à Paris A définir, 7 décembre 2021, Lisieux. Conférence – La vie musicale d’Igor Stravinsky à Paris

A définir, le mardi 7 décembre à 18:15

Stravinsky vient à Paris en 1910 où il se fait très vite reconnaître pour ses musiques écrites pour les ballets russes de S. de Diaghilev. En Mai 1913, c’est la 1ère du ballet “Le Sacre du printemps” au Théâtre des Champs Elysées.

Entrée libre

Par Annie Ledout, docteur en Musicologie A définir Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:15:00 2021-12-07T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu A définir Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville A définir Lisieux