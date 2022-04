Conférence : La vie du sol Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-04-26 20:00:00 – 2022-04-26 23:59:00

Reichshoffen Bas-Rhin EUR Marc-André Selosse, nous invite à une excursion sous terre. Le sol de nos champs et jardins est le théâtre d'une incroyable biodiversité. 25% des espèces sur terre vivent sous terre. Ce petit monde vivant, invisible et méconnu, sous nos pieds, est pourtant le réservoir dans lequel les arbres, les légumes les fleurs se nourrissent. C'est dans le sol que l'humanité puise sa nourriture. Comment fonctionne le sol ? Que faut-il savoir lorsqu'on "travaille le sol" ? Un sol vivant est-il une solution pour l'agriculture de demain ? » La conférence sera suivie d'une séance de dédicace des livres de M. Selosse.

