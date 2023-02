Conférence : La vie du comte Joesph Rochaïd, seigneur des Deux-Rives Casino Barrière, 25 février 2023, Dinard .

Conférence : La vie du comte Joesph Rochaïd, seigneur des Deux-Rives

2023-02-25 – 2023-02-25

Conférence par Jean-Paul Eyrard et Nabil Malek.

Commémoration des 150 ans de l’arrivée à Dinard du Comte Joseph Rochaïd Dahdah (1813-1889).

En coordination avec la Ville de Dinard, l’association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard met à l’honneur l’œuvre dinardaise de ce grand promoteur de Dinard, riche affairiste, érudit et visionnaire, et de ses fils, selon 3 axes : 2 conférences, 2 expositions et un livre qui sortira le 25 février : Le comte Joseph Rochaïd Dahdah, seigneur des Deux-Rives, du MontLiban à Dinard, rédigé par Jean-Paul Eyrard et Nabil Malek.

C’est un regard nouveau sur la vie libanaise et dinardaise du Comte avec des sources originales et des documents inédits.

