Conférence “La vie des abeilles”

Salle du châtelet Sansais Deux-Sevres

2023-02-25 – 2023-02-25

EUR “Une conférence présentée par Jean-François Michonneau, technicien sanitaire apicole, le samedi 25 février, de 15 h à 18 h, à la salle du Châtelet, à La Garette.

Le thème : la vie des abeilles et leur environnement, comment les préserver et les aider, présentation de ses articles parus dans « Abeille France » et projection de ses films.

Cette conférence est ouverte à tous, enfants comme adultes, elle sera riche en échanges et en questionnement autour de ce thème qui invite aujourd’hui toutes les générations au respect de la nature.”

Il est conseillé de s’inscrire par mail : cdf.sansaislg@gmail.com ou par SMS au 06 34 67 51 99. Entrée gratuite

Source : ouest-france

