Valence Valence Drôme, Valence Conférence : La vie de René F. guillotiné à Valence en 1929 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Conférence : La vie de René F. guillotiné à Valence en 1929 Valence, 25 novembre 2021, Valence. Conférence : La vie de René F. guillotiné à Valence en 1929 Médiathèque Publique et Universitaire 26, place Latour Maubourg Valence

2021-11-25 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-25 Médiathèque Publique et Universitaire 26, place Latour Maubourg

Valence Drôme Valence André Desmarais, criminaliste, expose ses recherches sur René F. guillotiné à Valence le 19 février 1929

Né en 1908 à Dun-sur-Auron, dans le Cher, René F. a tout juste 20ans lorsque l’exécuteur des hautes œuvres, met un terme à sa courte vie, à Valence. mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 23 70 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque Publique et Universitaire 26, place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Médiathèque Publique et Universitaire 26, place Latour Maubourg Ville Valence lieuville Médiathèque Publique et Universitaire 26, place Latour Maubourg Valence