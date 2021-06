Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Conférence – La vie à bord d’un navire amiral du XVIIIe siècle Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence – La vie à bord d’un navire amiral du XVIIIe siècle Le Minihic-sur-Rance, 25 août 2021-25 août 2021, Le Minihic-sur-Rance. Conférence – La vie à bord d’un navire amiral du XVIIIe siècle 2021-08-25 – 2021-08-25

Conférence de Yvon Gauchet. Après une description rapide de toutes les sortes de navires de la Marine du XVIIIe, Yvon Gauchet nous détaillera étage par étage l'organisation et la conception de ces belles réalisations de l'architecture navale française grandement méconnue du public. Port du masque obligatoire. Gratuit. Le mercredi 25 août – 20 h 30

