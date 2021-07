Conférence « La valise algérienne » Archives départementales de la Haute-Garonne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse.

_**En partenariat avec l’association « Blagnac Histoire et Mémoire ».**_ Au mois de mai 2020, l’association « Blagnac Histoire et Mémoire » a reçu en don la valise militaire d’un appelé mort à la guerre d’Algérie à 22 ans, en 1960. Son corps repose au cimetière de Blagnac et son nom figure sur le Monument aux morts. Sa valise, précieusement conservée de génération en génération, est restée fermée pendant 60 ans. Elle contient près de 600 correspondances envoyées et reçues par Gérard Jean Fano, ses objets du quotidien, son appareil photo et un album photo retraçant ses classes et son affectation dans une compagnie du Génie en Algérie ainsi que de nombreux documents officiels et des souvenirs. « Blagnac Histoire et Mémoire » a dépouillé toute la correspondance, analysé tous les documents et les objets et produit un livre qui retracera le parcours militaire de Gérard Jean Fano et en parallèle la vie de sa famille à la fin des années 1950, début des années 1960. La valise et son contenu seront présentés ainsi que les principaux événements historiques vécus par Gérard Jean Fano, mort pour la France (1937-1960). INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 septembre 2021 / 11h30-12h30. * **Pour qui ?** Adultes. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

L’Association des Amis des Archives propose, à l’occasion des Journées du patrimoine 2021, une conférence inédite autour des souvenirs d’un jeune soldat toulousain tué lors de la guerre d’Algérie.

