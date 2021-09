Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Conférence : La transmission patrimoniale L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Conférence : La transmission patrimoniale L’Alliage, 13 octobre 2021, Olivet. Conférence : La transmission patrimoniale

L’Alliage, le mercredi 13 octobre à 17:30

La transmission patrimoniale sera au coeur d’une conférence qui se tiendra à l’Alliage le13 octobre à 17h30. Notamment animée par Maître Gongalves-Pellegrin, notaire à Olivet, ce sujet n’aura plus de secrets pour vous.

Entrée libre

Animée par Maître Gongalves-Pellegrin, notaire à Olivet L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T17:30:00 2021-10-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet