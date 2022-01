Conférence « La terre et nous » Une emprise agricole mondiale excessive Maison de l’Université Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Maison de l’Université, le jeudi 20 janvier à 18:00

A l’occasion de la sortie du livre « La Terre et Nous », l’UJM propose un temps d’échange avec l’auteur, Mr. Roland Albignac, diplômé en agronomie, ancien chercheur en écoéthologie et ancien professeur d’université en écologie et à l’UNESCO Plus d’infos: – [[https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-de-campus/actualites/les-rendez-vous-culturels/conference-la-terre-et-nous.html](https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-de-campus/actualites/les-rendez-vous-culturels/conference-la-terre-et-nous.html)](https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-de-campus/actualites/les-rendez-vous-culturels/conference-la-terre-et-nous.html) – [[https://www.saint-etienne.fr/evenements/conf%C3%A9rence-terre-nous-emprise-agricole-mondiale-excessive](https://www.saint-etienne.fr/evenements/conf%C3%A9rence-terre-nous-emprise-agricole-mondiale-excessive)](https://www.saint-etienne.fr/evenements/conf%C3%A9rence-terre-nous-emprise-agricole-mondiale-excessive) A l’occasion de la sortie du livre « La Terre et Nous », l’UJM propose un temps d’échange avec l’auteur Maison de l’Université 10 rue Tréfilerie 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

