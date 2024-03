Conférence La terre en marche Reichshoffen, jeudi 4 avril 2024.

Conférence La terre en marche Reichshoffen Bas-Rhin

Venez découvrir un incroyable périple de 6000 km à pied, de Venise à la frontière Kirghizo-Chinoise, à travers 2 routes millénaires la via Egnatia et la Route de la Soie. Un film de Sabina et Jérôme Bergami. Conférence ALTAIR. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est info@lacastine.com

L’événement Conférence La terre en marche Reichshoffen a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte