Conférence – La Tapisserie de l’Apocalypse par Claudine Supiot-Legot Mortagne-au-Perche, 16 octobre 2021, Mortagne-au-Perche.

Conférence – La Tapisserie de l’Apocalypse par Claudine Supiot-Legot 2021-10-16 – 2021-10-16 Salle des fêtes 22 place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche Orne

“Le beau tappis de Monsieur d’Anjou”

Tous les Normands connaissent la tapisserie de Bayeux. Beaucoup moins nombreux sont ceux qui connaissent la tapisserie de l’Apocalypse, exposée au château d’Angers : c’est cependant la plus grande tapisserie existant au monde.

Tissé à la fin du XIVème siècle, ce chef d’oeuvre absolu frappe par son gigantisme, puisqu’il mesurait à l’origine plus de 130m de long sur environ 6m de haut soit une surface totale d’environ 800m2. Mais il se distingue surtout par la qualité artistique de l’ouvrage et la profondeur du message qu’il porte : celui du dernier livre de la Bible, l’Apocalypse de Jean.

En 84 tableaux, la tapisserie raconte les visions reçues par Jean, exilé sur l’île de Patmos à la fin de sa vie.

Elle fut commandée en 1373 par Louis Ier d’Anjou, frère du roi Charles V. Son véritable auteur est le peintre du roi, Jean de Bruges qui interpréta le récit et traduisit en images le texte sacré. L’exécution fut confiée à des ateliers parisiens renommés. Ce travail de lisse demanda près de 10 ans. Le « Beau Tappis », comme on l’écrivait à l’époque, fut livré en 1382 mais son commanditaire en profita bien peu puisqu’il mourut en 1384.

La tapisserie de L’Apocalypse est aujourd’hui le joyau du château d’Angers. Elle est conservée dans une galerie dédiée, dans des conditions de conservation drastiques, de façon à protéger cette vieille dame fragilisée par les outrages du temps et l’inconséquence des hommes.

Claudine Supiot-Legot se propose de retracer l’histoire fort agitée de la tapisserie et de donner des informations sur sa réalisation. Puis elle s’arrêtera plus particulièrement sur l’itinéraire de Jean – de la grotte de Patmos à la Jérusalem Céleste – et donnera quelques clefs à ceux qui souhaiteraient aller plus avant dans sa découverte.

Conférence organisée par l’association Ar[T]amis

contact@ar-t-amis.com +33 2 33 25 02 91

