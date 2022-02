Conférence « La Station biologique de Roscoff : 150 ans »-150ans Station Bio Roscoff, 21 avril 2022, Roscoff.

Conférence « La Station biologique de Roscoff : 150 ans »-150ans Station Bio Station biologique Place Georges Teissier Roscoff

2022-04-21 20:30:00 – 2022-04-21 22:30:00 Station biologique Place Georges Teissier

Roscoff Finistère Roscoff

Conférence grand public « La Station biologique de Roscoff : 150 ans d’histoire scientifique et humaine en pays léonard » par André TOULMOND, biologiste, directeur de la Station Biologique de Roscoff de 1994 à 2004.

En 1872, dans le nord du Finistère, Roscoff est un petit port vivant de la pêche, de l’agriculture et d’un commerce florissant avec l’Angleterre. Le 20 août de cette année Henri de Lacaze-Duthiers, titulaire de la chaire de Zoologie de la Sorbonne, crée sur le papier son « Laboratoire de Zoologie expérimentale » qu’il installe, en 1873, dans une maison meublée louée à l’année à Mme Rolland. En 1910, ce laboratoire devient la « Station biologique » et, d’extensions en agrandissements, il occupe aujourd’hui tout un quartier du centre-ville et deux bâtiments en périphérie du bourg. Pendant 150 ans, de sa création à nos jours, la Station biologique s’est investie dans tous les domaines de la biologie, de la zoologie pure à la génétique, de l’étude de la molécule à celle des écosystèmes, devenant rapidement un centre de recherche et d’enseignement de renommée internationale sous la tutelle de Sorbonne Université et du CNRS. Cette conférence a pour objectif de raconter l’histoire de l’édification progressive d’un véritable mini-campus « les pieds dans l’eau » et l’histoire des chercheurs, ingénieurs et techniciens qui, de génération en génération, ont contribué à son développement.

Salle de conférence de la Station Biologique.

Sur inscription pour le présentiel !

Possibilité de suivre la conférence sur la chaîne Youtube de la Station Biologique.

Respect des gestes barrières / Pass vaccinal / Masque obligatoire

communication@sb-roscoff.fr http://sbr150ans.sorbonne-universite.fr/evenements

Conférence grand public « La Station biologique de Roscoff : 150 ans d’histoire scientifique et humaine en pays léonard » par André TOULMOND, biologiste, directeur de la Station Biologique de Roscoff de 1994 à 2004.

En 1872, dans le nord du Finistère, Roscoff est un petit port vivant de la pêche, de l’agriculture et d’un commerce florissant avec l’Angleterre. Le 20 août de cette année Henri de Lacaze-Duthiers, titulaire de la chaire de Zoologie de la Sorbonne, crée sur le papier son « Laboratoire de Zoologie expérimentale » qu’il installe, en 1873, dans une maison meublée louée à l’année à Mme Rolland. En 1910, ce laboratoire devient la « Station biologique » et, d’extensions en agrandissements, il occupe aujourd’hui tout un quartier du centre-ville et deux bâtiments en périphérie du bourg. Pendant 150 ans, de sa création à nos jours, la Station biologique s’est investie dans tous les domaines de la biologie, de la zoologie pure à la génétique, de l’étude de la molécule à celle des écosystèmes, devenant rapidement un centre de recherche et d’enseignement de renommée internationale sous la tutelle de Sorbonne Université et du CNRS. Cette conférence a pour objectif de raconter l’histoire de l’édification progressive d’un véritable mini-campus « les pieds dans l’eau » et l’histoire des chercheurs, ingénieurs et techniciens qui, de génération en génération, ont contribué à son développement.

Salle de conférence de la Station Biologique.

Sur inscription pour le présentiel !

Possibilité de suivre la conférence sur la chaîne Youtube de la Station Biologique.

Respect des gestes barrières / Pass vaccinal / Masque obligatoire

Station biologique Place Georges Teissier Roscoff

dernière mise à jour : 2022-02-09 par