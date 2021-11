Conférence “La spiritualité dans l’œuvre de Duke Ellington” Médiathèque musicale de Paris (MMP), 16 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Trompettiste, compositeur et arrangeur, Laurent Mignard préside la Maison du Duke et dirige le Duke Orchestra depuis 2003, reconnu comme le « meilleur orchestre ellingtonien en activité » (selon la Duke Ellington Music Society). Il a plusieurs fois mis en scène les « Sacred Concerts », notamment en tournée dans les cathédrales de France.

Profondément humaniste et pétri de paradoxes, Duke Ellington a progressivement témoigné de sa foi dans des œuvres majeures, de « Black Brown And Beige » à « New World-A-Comin’ », en passant par « A Tone Parallel To Harlem » ou « My People » … jusqu’à la mettre en scène en rendant Grâce à Dieu dans ses trois Sacred Concerts. Laurent Mignard lève le voile sur la dimension spirituelle qui sous-tend l’œuvre de l’un des plus grands créateurs du 20ème siècle.

« De tous mes voyages d’un endroit à l’autre, en voiture, en bus, en train, par avion … à apporter le rythme aux danseurs, l’harmonie aux romantiques, la mélodie aux nostalgiques, la gratitude aux auditeurs … recevant des éloges, des applaudissements et des poignées de mains, et faisant par là-même ce que j’aimais faire, je mesure profondément ma chance, parce que je sais que Dieu a béni mon parcours, sans qui rien n’aurait pu arriver. Être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Les quatre doivent converger. Merci mon Dieu (…) » – Duke Ellington.

Une conférence organisée par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris

avec la complicité de la Maison du Duke

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

