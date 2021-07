Paris Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale Paris Conférence : La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, 220 années au service de l’innovation Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, le samedi 18 septembre à 17:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale organise une conférence sur ses 220 ans d’activité. Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir les pages d’un parcours historique exceptionnel. C’est l’histoire d’une société restée sans discontinuité au service de l’innovation en France et qui a montré de remarquables capacités d’adaptation dans un monde industriel en mutation continue. De nos jours, dans la continuité des idées de Chaptal et grâce à sa culture historique, la Société ne cesse de soutenir la Renaissance industrielle du pays.

Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponiblres

Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

