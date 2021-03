Strasbourg Visio-conférence avec Olivier Florant,Strasbourg Strasbourg Conférence : la sexualité dans le couple et dans la société Visio-conférence avec Olivier Florant,Strasbourg Strasbourg Catégorie d’évènement: Strasbourg

Conférence : la sexualité dans le couple et dans la société Visio-conférence avec Olivier Florant,Strasbourg, 8 avril 2021-8 avril 2021, Strasbourg. Conférence : la sexualité dans le couple et dans la société

Visio-conférence avec Olivier Florant, Strasbourg, le jeudi 8 avril à 20:30

Nous sommes heureux de pouvoir convier de manière très large toutes les personnes soucieuses de s’informer sur un sujet souvent tabou et pourtant, essentiel dans la vie de tout couple.

Notre invité de marque, Olivier Florant, sexologue réputé et riche d’expériences, proposera son intervention autour de deux axes :

-la sexualité comme facteur de solidité ou de faiblesse dans le couple

-comment vivre en chrétien dans une société hyper érotisée ? Via Zoom, tout le monde est le bienvenu !

Parlez-en autour de vous car tout le monde est concerné.

Entrée libre

Rejoignez-nous pour prendre soin de votre couple ! Visio-conférence avec Olivier Florant,Strasbourg Strasbourg Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-08T20:30:00 2021-04-08T22:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Strasbourg Autres Lieu Visio-conférence avec Olivier Florant,Strasbourg Adresse Strasbourg Ville Strasbourg