Conférence : La sélectivité des engins de pêche; son rôle, ses enjeux. Concarneau, 31 mars 2022, Concarneau.

Conférence : La sélectivité des engins de pêche; son rôle, ses enjeux. Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

2022-03-31 18:00:00 – 2022-03-31 Musée de la Pêche 3 rue Vauban

Concarneau Finistère Concarneau

Par Fabien Morandeau, technicien à IFREMER Lorient.

L’objectif des pêcheurs n’est plus de pêcher plus mais de pêcher mieux en limitant les rejets au maximum. C’est pourquoi les nouvelles techniques de pêche visent à sélectionner les poissons de petites tailles ou les poissons sans valeur commerciale afin de les épargner. Aujourd’ hui, les travaux de recherche à la station de Lorient concernent l’amélioration des chaluts mais aussi des techniques dites “alternatives” telles que les nasses à poisson de conceptions et formes diverses.

Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

museepeche@cca.bzh +33 2 98 97 10 20 http://www.musee-peche.fr/

Par Fabien Morandeau, technicien à IFREMER Lorient.

L’objectif des pêcheurs n’est plus de pêcher plus mais de pêcher mieux en limitant les rejets au maximum. C’est pourquoi les nouvelles techniques de pêche visent à sélectionner les poissons de petites tailles ou les poissons sans valeur commerciale afin de les épargner. Aujourd’ hui, les travaux de recherche à la station de Lorient concernent l’amélioration des chaluts mais aussi des techniques dites “alternatives” telles que les nasses à poisson de conceptions et formes diverses.

Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OTC CCA