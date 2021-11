Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Conférence : La Seine, mythes et légendes des sources de l’estuaire Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Conférence : La Seine, mythes et légendes des sources de l'estuaire
Honfleur, 27 novembre 2021

par Anne Marchand, conteuse

Connaissez-vous les mythes et les légendes entourant les sources de l'estuaire ? Elles sont nombreuses, mystérieuses et troublantes. Ainsi, les gaulois qui vénéraient les sources et en particulier celle de la Seine faisaient des offrandes à Sequana (déesse celtique) afin de se garantir sa protection et d'obtenir guérison. Ils imaginaient des monstres attirant par le fond les navigateurs dans les eaux profondes du fleuve qui traverse la capitale. Selon certaines croyances c'est Gargantua qui en urinant était responsable des inondations et les saints n'avaient qu'à jeter leurs étoles pour que les eaux s'apaisent. Voilà autant d'anecdotes de contes et de légendes que vous contera et expliquera avec passion Anne Marchand.

Sur inscription

