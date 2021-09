Rebréchien Salle polyvalente Loiret, Rebréchien Conférence : ” La seigneurie de Rebréchien, le dessous des cartes” Salle polyvalente Rebréchien Catégories d’évènement: Loiret

Salle polyvalente, le samedi 18 septembre à 14:30 Entrée Libre, Pass sanitaire

Le terrier de la châtellenie de Rebréchien et du fief des grandes bornes à Marigny – Animé par M. Pige, Responsable du service Fonds historiques et généalogiques et J-François Pinon De Quincy Salle polyvalente 45470 Rebréchien Rebréchien Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

