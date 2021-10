Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg CONFÉRENCE : LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN LORRAINE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CONFÉRENCE : LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN LORRAINE Sarrebourg, 11 octobre 2021, Sarrebourg. CONFÉRENCE : LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN LORRAINE 2021-10-11 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-11 rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel

Sarrebourg Moselle Conférence de la SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – Section Sarrebourg), lundi 11 octobre 2021 à 19h30, au centre socioculturel de Sarrebourg, rue des Berrichons et des Nivernais. Thème : un bref aperçu de la Seconde Guerre Mondiale en Lorraine. Intervenant : Kévin Goeuriot. Entrée gratuite. shalsarrebourg@orange.fr +33 3 87 23 78 53 http://shal-sarrebourg.fr/ Libre de droits – The Climate Reality Project pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Ville Sarrebourg lieuville 48.73192#7.0586