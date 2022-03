CONFÉRENCE : LA SCÉNOGRAPHIE DE SPECTACLE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

23 mars 2022 ~ 17h Créatif, inventif, sculpteur de volumes et d’espaces, le scénographe (décorateur) est un véritable artisan du spectacle. Il travaille à assembler les éléments de décor, les matières et les lumières pour raconter une histoire par le biais du regard. Issu de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, Fabien Teigné, scénographe, propose de nous révéler son processus de travail, des dessins préparatoires aux maquettes d’étude et de présentation en passant par les modélisations 3D. Il crée les scénographies des projets d’opéra, de théâtre musical, ou chorégraphique. Entre art et artisanat du spectacle, Fabien Teigné nous partage sa passion. serviceprogrammation@herault.fr Amphithéâtre

