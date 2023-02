Conférence « La santé de nos rivières » Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Conférence « La santé de nos rivières » Centre d’Animation et de Loisirs, 22 mars 2023, Ornans . Conférence « La santé de nos rivières » 23 rue de la Corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée

2023-03-22 18:30:00 – 2023-03-22

Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée

Ornans

Doubs Pierre-Marie Bodot et François Degiorgi, chercheurs à l’université de Bourgogne Franche-Comté, présenteront leur étude portant sur l’étude des rivières karstiques, dont la Loue. Accès libre. Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée Ornans

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs Centre d'Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée Ville Ornans lieuville Centre d'Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans /

Conférence « La santé de nos rivières » Centre d’Animation et de Loisirs 2023-03-22 was last modified: by Conférence « La santé de nos rivières » Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 22 mars 2023 23 rue de la corvée Centre d'Animation et de Loisirs Ornans Doubs Centre d'Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Ornans Doubs