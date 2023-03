Conférence » la santé de nos rivières » CAL Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR Pierre-Marie Badot et François Degiorgi, chercheurs à l’université de Bourgogne Franche-Comté, présenteront leur étude portant sur l’état de santé des rivières karstiques, dont la Loue. claire.bouvet@ornans.fr https://www.ornans.fr/lancement-de-lannee-de-la-loue-2023/ CAL 23 Rue de la Corvée Ornans

