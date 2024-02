Conférence : La Santé au-delà du Productivisme Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Inscriptions obligatoires et gratuites

Face à un système de santé en crise, comment s’extraire d’une logique de performance économique à tout prix ? On en parle à la Maison des Canaux avec Alter Kapitae

Le système de santé français, longtemps classé parmi les plus performants au monde, est aujourd’hui en plein effondrement : nombre de lits d’hôpitaux en chute libre, conditions de travail difficiles, baisse de la qualité des soins… En cause, une logique productiviste progressivement imposée aux services publics par les gouvernements successifs des dernières décennies. Le financement de la sécurité sociale, quant à lui, est tributaire de la même logique. Dans son état des lieux, publié annuellement par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, toutes les projections tablent sur une croissance économique soutenue ces prochaines années. Or, il est aujourd’hui évident qu’une telle croissance est incompatible avec le maintien des conditions d’habitabilité de la planète.

Une sécurité sociale qui ne repose pas sur la croissance économique est-elle possible ? Plus que la question du soin, c’est celle de l’autonomie des populations qui est ici posée : dans quelle mesure a-t-on la main sur les paramètres systémiques dont dépend notre santé ? L’enjeu principal de la santé en France est-il de nature purement économique, comme le portent à croire les débats autour du fameux “trou de la sécu” ?

Nous nous pencherons aussi sur les propositions qui visent à étendre le champ de la Sécurité Sociale à d’autres domaines de santé que le médical. C’est le cas des expérimentations autour d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation, potentielle garante d’une alimentation saine et accessible pour toutes et tous, hors de logiques de l’agro-industrie.

Nous en parlerons mardi 13 février de 19h à 20h30 avec :

Frédéric Pierru, docteur en sciences politiques et sociologue au CNRS. Spécialiste du champ médical et des transformations de l’administration de la santé.

Nicolas Dufrene, chercheur indépendant en économie écologique et directeur général de l’institut Rousseau.

Fiona Steffan, militante à la Marmite Rouge, association d’éducation populaire et d’expérimentation pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation.

️ Déroulé de la soirée :

18h30 – 19h00 : Ouverture des portes et accueil

19h00 – 19h10 : Introduction par Marjorie Chatry (Les Canaux) et Gabriel Malek (Alterkapitae)

19h10 – 20h10 : Frédéric Pierru, Nicolas Dufrêne et Fiona Steffan répondront aux questions de Maxime Couette

20h10 – 20h30 : Questions du public aux intervenant.e.s

20h30 – 21h30 : Échanges et réactions autour d’un pot convivial

On vous attend nombreux.ses !

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-la-sante-au-dela-du-productivisme-808826601137?aff=oddtdtcreator

Les Canaux Photo d’une conférence Les Canaux x Alter Kapitae