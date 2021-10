Rochefort Musée Hèbre Charente-Maritime, Rochefort Conférence : « La salle chinoise de la Maison Pierre Loti : les coulisses d’une restitution » Musée Hèbre Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée Hèbre, le samedi 16 octobre à 11:00

Un dégât des eaux au cours de l’hiver dernier nous a permis de découvrir, sous des enduits, d’importants vestiges de l’ancienne salle chinoise de la Maison Pierre Loti, démolie à la mort de l’écrivain. Suivez l’enquête minutieuse, à la fois archéologique, historique et documentaire, qui a conduit l’architecte et ses équipes à proposer une simulation 3D de cette salle. Du numérique à la réalité, il n’y a qu’un pas… puisque la ville a décidé que ce salon exotique serait entièrement restitué et visible pour le public lorsque la maison restaurée réouvrira ses portes en 2023. L’occasion d’y découvrir une partie des collections asiatiques ayant appartenues à Pierre Loti. La présentation sera assurée par Elsa Ricaud, architecte du patrimoine, agence Sunmetron.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

