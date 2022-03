Conférence “La Sagrada Familia en Egipto” Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Conférence "La Sagrada Familia en Egipto"

Alliance Française de Quito, le mercredi 16 mars à 18:00

Egipto es la cuna de las civilizaciones humanas con una situación geopolítica excepcional, siendo un lazo de unión entre África, Asia y Europa a través del Mar Mediterráneo. En estas tierras se dieron varias emigraciones de personas, ideas, filosofías y creencias religiosas, esta característica tuvo una consecuencia histórica importante que Egipto era y sigue siendo tierra de refugio. Es así, que en la tierra de Egipto la historia registra el nacimiento de la primera creencia religiosa monoteísta de los seres humanos, por medio de Akhenaton (Siglo XIV A.C.) y en ella se dio uno de los hechos más importantes ocurridos en la historia que fue la llegada de Jesucristo y la Sagrada Familia. Conferencia dada por el Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf Salama. Ponente – Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf Salama Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T19:30:00

