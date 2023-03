Conférence : La sagesse chinoise: Une vie plus intense au quotidien Gréoux-les-Bains Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération Gréoux-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Conférence : La sagesse chinoise: Une vie plus intense au quotidien, 19 avril 2023, Gréoux-les-Bains Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération Gréoux-les-Bains. Conférence : La sagesse chinoise: Une vie plus intense au quotidien Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

2023-04-19 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-19 18:30:00 18:30:00 Gréoux-les-Bains

Alpes-de-Haute-Provence Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence EUR 7 Selon les sages chinois la vie est une transformation continue, qui se concrétise dans les faits et gestes de chaque personne. Inspirons-nous de cette idée pour insuffler de l’intensité et du dynamisme à notre vie quotidienne. +33 6 84 42 81 57 Gréoux-les-Bains

