Conférence – La saga des vikings par Yannick Lecerf

2022-07-27 – 2022-07-27 Qui étaient ils ces hardis navigateurs qui se sont imposés par la violence ? Comment les Bretons ont-ils réussi à les refouler ? Quelles traces de leurs passages subsistent ? Réponses avec Yannick Lecerf, archéologue, conservateur du patrimoine et chercheur au CNRS. Entrée libre. Mercredi 27 juillet 2022 – 20h30 – Chapelle Saint-Buc saint.buc@gmail.com http://chapellesaintbuc.fr/saison-2022-a-la-chapelle-saint-buc

