Conférence : LA RSE : UN VACCIN CONTRE LES RISQUES POUR LES TPE-PME ? Palais des Congrès de Paris 1, 16 septembre 2021, Paris.

Conférence : LA RSE : UN VACCIN CONTRE LES RISQUES POUR LES TPE-PME ?

Palais des Congrès de Paris 1, le jeudi 16 septembre à 12:30

De multiples natures, les risques peuvent être environnementaux, climatiques, sociaux, économiques, juridiques ou encore réputationnels. Pour réduire ces risques, [MAIF](https://www.maif.fr/) et l'[Agence LUCIE](https://agence-lucie.com/) partagent la conviction que les petites entreprises doivent intégrer la RSE au coeur de leurs activités. Au programme : Quels sont les liens entre risques et RSE ? Comment MAIF, entreprise à mission, contribue t-elle à transformer les pratiques, notamment en valorisant la RSE auprès des TPE-PME ? Quelles sont les solutions proposées par MAIF et l’Agence LUCIE pour développer et valoriser les démarches RSE des petites entreprises ?

Entrée libre

TPE et PME, elles font face à de plus en plus de risques.

Palais des Congrès de Paris 1 Place de la porte Maillot – 75017 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T12:30:00 2021-09-16T13:15:00