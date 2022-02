Conférence “La Route Victor Hugo dans la Manche” Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Conférence "La Route Victor Hugo dans la Manche" Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville

2022-05-14 18:00:00

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville Manche Agon-Coutainville Conférence “La Route Victor Hugo dans la Manche” par Gérard Pouchain, historien – écrivain. Conférence “La Route Victor Hugo dans la Manche” par Gérard Pouchain, historien – écrivain. cchl.ac@orange.fr Conférence “La Route Victor Hugo dans la Manche” par Gérard Pouchain, historien – écrivain. Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville

