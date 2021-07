Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes CONFÉRENCE “LA ROUTE DU PAPIER: DE L’ASIE À L’EUROPE, UN SECRET DE FABRIQUE BIEN GARDÉ” Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Après avoir utilisé plusieurs supports d’écriture, les Chinois inventent le papier au 3e siècle avant notre ère. Cette invention passe ensuite en Europe et à la fin du 14e siècle dans le Maine. Elle arrive en 1544 à Sainte-Suzanne qui devient, avec sept moulins à papier en activité jusqu’au milieu du 19e siècle, le centre papetier le plus important du Maine. Cette exposition peut être suivie de la visite du Moulin à papier (tarif 5€), du Musée de l’Auditoire (tarif 5€) ou de l’exposition « Architectures de papier » (visite libre) Gratuit, sur réservation (places limitées). Conférence de Gérard Morteveille +33 2 43 58 13 00 http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/ Après avoir utilisé plusieurs supports d’écriture, les Chinois inventent le papier au 3e siècle avant notre ère. Cette invention passe ensuite en Europe et à la fin du 14e siècle dans le Maine. Elle arrive en 1544 à Sainte-Suzanne qui devient, avec sept moulins à papier en activité jusqu’au milieu du 19e siècle, le centre papetier le plus important du Maine. Cette exposition peut être suivie de la visite du Moulin à papier (tarif 5€), du Musée de l’Auditoire (tarif 5€) ou de l’exposition « Architectures de papier » (visite libre) Gratuit, sur réservation (places limitées). dernière mise à jour : 2021-05-14 par

