Conférence ‘La Route du papier’ Angoulême, mardi 9 avril 2024.

Conférence ‘La Route du papier’ Angoulême Charente

Inventé en Chine en 105, le papier va traverser les continents le long de la « route de la soie ». De la Chine au moyen-orient et à l’Europe, le papier voyage à travers le temps et l’espace, et nous guide à travers l’histoire des civilisations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09

1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence ‘La Route du papier’ Angoulême a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême