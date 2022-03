CONFÉRENCE : LA ROUTE DE LA GLACE Cruzy, 7 avril 2022, Cruzy.

La Glace et les Glacières du XVII au XXème siècles.

Conférence gratuite, par « La Route de la Glace » (1H15mn).

Depuis longtemps, réfrigérateurs et congélateurs nous permettent de conserver nos aliments et de boire frais. Mais avant l’arrivée de l’électricité, comment faisaient nos aïeux ? Il sont certes bénéficié d’un climat bien plus froid, mais l’observation de la nature leur a donné l’idée de « glacières ».

Ces constructions enterrées dépendaient d’une autorisation royale, le sous-sol a toujours appartenu à l’état . Dans notre région, cette autorisation a longtemps été attendue, mais aussitôt les glacières ont fleuri depuis la Montagne Noire jusqu’aux bords de la mer.

Pour les ouvriers, les conditions de travail dans la glacière étaient très dures, les accidents nombreux. Par contre, les propriétaires, les « glaciers » se sont enrichis avec commerce de la glace très lucratif . Ce n’est pas qu’un commerce local, c’est un commerce international qui a duré presque trois siècles.

Puis les changements climatiques, politiques et la découverte de la glace artificielle l’ont réduit à néant. Cette période est tombé dans l’oubli. Les glacières sont abandonnées : la plupart ont disparu, peu sont entretenues, souvent grâce aux initiatives d’associations comme la nôtre, « La Route de la Glace »

Cette conférence sera suivie de la découverte et de la vente des vins du Château.

