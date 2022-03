Conférence : “La Revanche” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique. Conférence : “La Revanche (1871-1914), de la défaite à la “Guerre de Demain”, en passant par la chanson ici au Havre et ailleurs”, par Anne-Marie Wuthrick De nombreuses représentations perpétuent le souvenir des soldats de 1870 et l’espoir de la revanche. La chanson, des romances aux hymnes nationaux, fait entendre sa partition au Havre et dans toute la France. Effet superficiel ou profond de la chanson dans le contexte de la culture de guerre qui mène à la fin de la Belle Époque ? Le vendredi 25 mars à 18h15, aux Archives municipales, salle Legoy, Fort de Tourneville.

