Conférence « La restauration d’œuvre d’art, quand la passion devient métier » Maison d’exposition de l’Araire, 19 septembre 2021, Yzeron.

En continuité de l’exposition « La restauration d’œuvre d’art : à la découverte d’un métier entre art et histoire » deux restauratrices, vous présenteront ce métier de passion, de ses origines jusqu’à l’application de ce savoir-faire dans leur atelier. Ponctuée d’anecdotes et d’exemples de restauration, Clémence Esparcieux et Lorette Hebrard vous invitent, au travers de cette conférence, à découvrir les œuvres et objets de passage entre leurs mains : peinture sur toiles, bois et cuivre, œuvres papier et objet en papier mâché. Au terme de cette conférence les deux restauratrices vous invitent à un temps de partage et de conseils.

Port du masque obligatoire.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 19 septembre à 15h30 : Conférence sur la restauration d’œuvre d’art, quand la passion devient métier.

Maison d’exposition de l’Araire 23 rue de la cascade 69510 Yzeron Yzeron Le Phily Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:30:00