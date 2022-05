Conférence : La restauration de la Cloche de Sainte Godeberthe et du Brasero de la Cathédrale

Conférence : La restauration de la Cloche de Sainte Godeberthe et du Brasero de la Cathédrale, 7 juin 2022, . Conférence : La restauration de la Cloche de Sainte Godeberthe et du Brasero de la Cathédrale

2022-06-07 18:30:00 – 2022-06-07 La restauration de la cloche de sainte Godeberthe et du brasero de la cathédrale. Par Juliette Zelinsky, conservatrice-restauratrice d’œuvres et objets métalliques.

Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 7 juin 2022 à 18h30.

Plus d’information, www.amismuseenoyonnais.fr La restauration de la cloche de sainte Godeberthe et du brasero de la cathédrale. Par Juliette Zelinsky, conservatrice-restauratrice d’œuvres et objets métalliques.

Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 7 juin 2022 à 18h30.

Plus d’information, www.amismuseenoyonnais.fr La restauration de la cloche de sainte Godeberthe et du brasero de la cathédrale. Par Juliette Zelinsky, conservatrice-restauratrice d’œuvres et objets métalliques.

Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 7 juin 2022 à 18h30.

Plus d’information, www.amismuseenoyonnais.fr dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville