Conférence » la résistance en Dordogne et en Périgord Noir (1940-1944) Salle Eugène Le Roy Le Bugue Dordogne

Conférence animée par Patrice Rolli, historien spécialiste de la seconde guerre mondiale en Dordogne.

Dès la défaite de juin 1940, des réseaux de résistance se mettent progressivement en place en Dordogne et en Périgord Noir pour résister à l’occupant et au régime de Vichy. Patrice Rolli présentera plusieurs d’entre eux comme le camouflage du matériel de l’armée, le réseau Alliance et le capitaine Kauffmann, l’armée secrète et Victor Nessmann, ainsi que la naissance des maquis et l’action essentielle des services secrets britanniques (SOE) dans les parachutages d’armes à la résistance. Patrice Rolli évoquera également la répression de l’armée allemande et de ses auxiliaires jusqu’à la libération de département.

Séance de dédicace.

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

