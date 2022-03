Conférence “La Résistance dans les Hautes-Pyrénées” Juillan Juillan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Juillan Hautes-Pyrénées Juillan Conférence animée par José Cubero et Thomas Ferrer.

Sur réservation uniquement par téléphone ou par mail (voir Coordonnées) A noter : Exposition du 18 au 25 mars commune@juillan.fr +33 5 62 32 06 00 JUILLAN 34 bis rue Maréchal Foch Juillan

