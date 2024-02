Conférence La République ? Quelles valeurs ? Salle du CEREP Saint-Denis-lès-Sens, jeudi 7 mars 2024.

Conférence-débat « La République ? Quelles valeurs ? » par Jean-Fabien Spitz, universitaire français, philosophe et spécialiste de philosophie politique.

L’exposé prendra pour point de départ les prémisses essentielles de la philosophie libérale du XVIIIe siècle l’égalité de valeur de l’ensemble des individus.

On essaiera de montrer que les révolutions euro-atlantiques de la fin du siècle ont proposé des moyens (l’égalité des droits et la liberté du marché) pour faire entrer cette égalité de valeur dans la réalité mais que, avec le développement des inégalités et des asymétries de pouvoir sous l’impact de l’introduction de l’égalité des droits, ces moyens se révèlent, au XIXème siècle, de plus en plus impropres à cette tâche.

C’est de la constatation de cette inadéquation que se développe l’idée contemporaine de République un régime économique et social qui construit des droits sociaux pour étayer l’autonomie et l’égalité de valeur des exclus de la propriété.

On essaiera ensuite d’analyser les objections qui se sont adressées à l’idée même de droits sociaux (et donc de république sociale) et de comprendre comment il est possible d’y répondre. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

Salle du CEREP 5 Rue Rigault

Saint-Denis-lès-Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

