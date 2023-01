Conférence : La République de Weimar Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Conférence : La République de Weimar Bourges, 26 janvier 2023

2023-01-26 20:00:00

Cher Comment la République de Weimar qui portait un idéal de social-démocratie a-t-elle pu se laisser détruire par ce qu’on connaîtra après : le 3ème Reich ? Conditions d’après-guerre en Allemagne, inexpérience de l’Allemagne avec les formes démocratiques de gouvernement, défaillances de l’ordre international, traitement brutal de l’Allemagne après la guerre et son isolement par les Alliés +33 9 87 40 57 74 République de Weimar

