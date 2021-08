Combronde Combronde Combronde, Puy-de-Dôme Conférence – La représentation du rhinocéros dans l’art Combronde Combronde Catégories d’évènement: Combronde

Conférence – La représentation du rhinocéros dans l'art 2021-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-17 19:00:00 19:00:00

Combronde Puy-de-Dôme La représentation du rhinocéros dans l'art. À partir de mes recherches personnelles, j'ai voulu réaliser un panorama de la représentation du rhinocéros dans l'art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours.

